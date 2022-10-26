Жительница Партизанского района Приморского края увидела, что на могиле её отца возведена кирпичная стена. Женщина обратилась в отдел полиции.
В результате расследования выяснилось, что ограду соорудил родственник человека, который похоронен по соседству с отцом женщины. Однако ни на кирпичную ограду, ни на саму могилу не было разрешительных документов.
"Партизанский районный суд, куда были переданы материалы дела, в итоге принял решение возложить на ответчика обязанность демонтировать кирпичное ограждение, установленное на месте соседнего", — сообщает vostokmedia.com.
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