Родственники усопших в Приморье не поделили могилы и встретились в суде

Жительница Партизанского района Приморского края увидела, что на могиле её отца возведена кирпичная стена. Женщина обратилась в отдел полиции.

В результате расследования выяснилось, что ограду соорудил родственник человека, который похоронен по соседству с отцом женщины. Однако ни на кирпичную ограду, ни на саму могилу не было разрешительных документов.

"Партизанский районный суд, куда были переданы материалы дела, в итоге принял решение возложить на ответчика обязанность демонтировать кирпичное ограждение, установленное на месте соседнего", — сообщает vostokmedia.com.