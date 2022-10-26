Проект о статусе ветерана для добровольцев поддержало правительство

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации, поддержало правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее депутат Владимир Гутенёв предложил внести поправки в федеральный закон "О ветеранах", которые предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий граждан, принимавших участие в добровольном порядке в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.