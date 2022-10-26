Соцсеть "Одноклассники" организует трансляции V Большого Детского фестиваля

Социальная сеть "Одноклассники" запустит эксклюзивные трансляции V Большого Детского фестиваля, который проходит в российской столице.

В официальном сообществе фестиваля пользователи смогут в прямом эфире смотреть детские и подростковые спектакли. В офлайн-формате постановки организуют в Московском Губернском театре, Московском театре кукол, РАМТе, Театре кукол им. Образцова, Театре мимики и жеста.

Как сообщили в пресс-службе "Одноклассников", 1 ноября соцсеть проведёт трансляцию спектакля "Букашки. Фантазия!" (Театриум на Серпуховке).

Все анонсы прямых эфиров размещены в группе.

"Одноклассники" уже не в первый раз оказывают поддержку образовательным и культурным проектам. Так, в рамках мероприятия "Библионочь" социальная сеть запускала специальное приложение с фольклорными и литературными сказками. Кроме того, к юбилею Марины Цветаевой ОК разрабатывали интерактивный квиз на проверку знаний о творчестве поэтессы.