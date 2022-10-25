Создатель нескольких МФО из Красноярска обманул своих земляков на 194 млн рублей

В Новосибирске должен состояться суд над жителем Красноярска, который создал сразу несколько микрофинансовых организаций и "развёл" жителей своего региона на 194 миллиона рублей.

Как пишет prmira.ru, обвиняемый является основателем и руководителем организаций "Сберзайм", "МКК Сберзайм", "Сберфонд" и "МФО "Сберфонд".

Жителям Бийска, Абакана, Красноярска, Новосибирска и Горно-Алтайска мужчина предлагал вложить свои денежные средства под высокие проценты на весьма привлекательных условиях. С желающими стать инвесторами он заключал договоры, и выплачивал им прибыль за счёт новых участников своей "финансовой пирамиды".

Мужчина, обманувший 317 жителей региона, обвиняется в мошенничестве.