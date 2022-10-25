В соцсетях появились просьбы о помощи от мобилизованных Ростовской области

Пользователи одной из местных групп Ростовской области обнаружили пост, создатель которого рассказал, что мобилизованные не могут получить в зоне спецоперации самого необходимого.

Как пишет rostovgazeta.ru, сам автор утверждает, что он тоже один из тех, кто попал под частичную мобилизацию.

"Для выполнения определенного рода задач требуется различные вещи, приобрести которых у нас нет возможности. Очень стыдно обращаться к землякам, но выхода нет", — написал мужчина.

Мнения пользователей по поводу поста разделились — одни посчитали его и его автора настоящими, в то время как другие подозревают, что это — фейк.

Пока нет никаких официальных подтверждений того, кто именно написал этот пост, поэтому пока нет стопроцентной уверенности в том, что это не мошенники, желающие воспользоваться сложившейся ситуацией.