Представители Федеральной службы по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявили в разговоре с РИА Новости, что российские власти не ограничивают работу мессенджера WhatsApp на территории нашей страны.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.