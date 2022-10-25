Роскомнадзор: власти РФ не ограничивают работу мессенджера WhatsApp

Представители Федеральной службы по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявили в разговоре с РИА Новости, что российские власти не ограничивают работу мессенджера WhatsApp на территории нашей страны.