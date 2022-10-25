Юрист о новых правилах проверки водителей на опьянение: анализ крови забыли

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с Pravda.Ru рассказал о новых правилах проверки водителей на алкоголь, утверждённых в РФ.

Травин отметил, что внесённые поправки по своему содержанию не новые, а напоминают постановление №475, которое действует с 2008 года.

"Прибавилось новое основание для освидетельствования водителя", — объяснил эксперт.

Он напомнил о предыдущих основаниях для проверки автомобилиста.

"Это запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушение речи, окраска кожных покровов лица изменилась, поведение, не соответствующее обстановке. То теперь прибавилось еще сюда 6-е основание для направления на освидетельствование в том случае, если водитель был участником ДТП с пострадавшими. Но это на практике и сейчас применяется: если есть пострадавшие, то обязательно водителя освидетельствуют на состояние опьянения. Просто то, что было в приказе МВД, оно еще закреплено постановлением правительства. То есть формально утверждено то, что уже применялось на практике долгие-долгие годы", — выразил своё мнение юрист.

Травин обратил внимание на то, что в постановлении не говорится об определении алкогольного опьянения по анализу крови, говорится только о выдыхаемом воздухе.

"Скорее всего, когда будет издан приказ Минздрава, вот там уже, наверное, вот это будет учитываться более подробно, расписано более детально. Хотя очень странно, что здесь, в постановлении правительства, об этом нет ни слова", — отметил эксперт.

Юрист считает, что важно смотреть на фактическое состояние водителя.

"Пока у нас главенствующее — это количество алкоголя. А клиническая картина, насколько он адекватен, у нас на это в России внимания не обращают, что очень плохо. Иногда у человека действительно какое-то содержание алкоголя, но он абсолютно адекватен, он справился с этим алкоголем, и он абсолютно контролирует свое поведение абсолютно с ясным сознанием", — объяснил эксперт.

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