В Уфе мама ученика заявила, что в школах родителей призывают подготовить детей к эвакуации в бомбоубежище. Как подчеркнула женщина, из-за этой просьбы запаниковали взрослые люди.
По словам мамы школьника, преподаватели сказали, что таким образом ребята во время тревоги спрячутся в укрытиях и при этом не станут бояться происходящего.
Представители городской администрации в беседе с mkset.ru подчеркнули, что местные власти не распоряжались провести подобную подготовку учеников.
Ранее чиновники в Челябинске отказались раскрывать места нахождения бомбоубежищ.
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