В школах Уфы попросили подготовить детей к возможной эвакуации в бомбоубежище

В Уфе мама ученика заявила, что в школах родителей призывают подготовить детей к эвакуации в бомбоубежище. Как подчеркнула женщина, из-за этой просьбы запаниковали взрослые люди.

По словам мамы школьника, преподаватели сказали, что таким образом ребята во время тревоги спрячутся в укрытиях и при этом не станут бояться происходящего.

Представители городской администрации в беседе с mkset.ru подчеркнули, что местные власти не распоряжались провести подобную подготовку учеников.

Ранее чиновники в Челябинске отказались раскрывать места нахождения бомбоубежищ.