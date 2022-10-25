Российские крупные компании начали получать заражённые вирусом письма в которых якобы предлагают "отсрочку" от призыва, сообщили в "Лаборатории Касперского".
По мнению специалистов, таким образом злоумышленники пытаются заполучить личные данные россиян.
"Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы", — пояснили в "Лаборатории Касперского" РИА Новости.
Специалисты советуют не открывать подозрительные сообщения и не переходить по предложенным ссылкам.
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