"Лаборатория Касперского": мошенники рассылают письма в виде "отсрочек" от армии

Российские крупные компании начали получать заражённые вирусом письма в которых якобы предлагают "отсрочку" от призыва, сообщили в "Лаборатории Касперского".

По мнению специалистов, таким образом злоумышленники пытаются заполучить личные данные россиян.

"Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы", — пояснили в "Лаборатории Касперского" РИА Новости.

Специалисты советуют не открывать подозрительные сообщения и не переходить по предложенным ссылкам.