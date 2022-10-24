Пилько об инциденте с Красовским: "Даже пропаганда превратилась в шоу"

Случай с экс-сотрудником RT Красовским — это следствие тона общей истерики, которая существует на каналах, ведущих государственную пропаганду. Мало аналитики и много крика. Даже истерического визга и потоков брани, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Напомним, что инцидент произошёл во время интервью Антона Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Он сказал, что некоторые дети в прошлом говорили ему: Украину "оккупировали москали". Сотрудник RT в свою очередь призвал сжигать таких ребят. Позднее журналист извинился, но его слова получили широкий резонанс. В итоге Красовского уволили с RT, а руководитель СК Александр Бастрыкин распорядился проанализировать резкие слова журналиста.

"Спокойные рассуждения, анализ ситуации, прогнозирование и объективная критика не в чести на российском телевидении. Даже пропаганда превратилась в шоу и карнавал. Вопрос только времени, кто после Красовского брякнет какую-то чушь. Ту же государственную пропаганду, или шире — информационное сопровождение внешней и внутренней политики страны — можно проводить аккуратно и качественно. Не сваливаясь в истерику и агрессивное навязывание определённых взглядов по принципу "кто не с нами, то против нас". Если уж вы занимаетесь пропагандой, то будьте профессионалами: ваша аудитория должна все правильные выводы делать сама, без подсказки. Просто вы должны так подавать факты и их интерпретацию, чтобы у людей и сомнения не возникало, какие выводы должны последовать. Если же вы в истеричной манере призываете "уничтожать, бомбить, мочить" врагов, то это дешёвая агитка, которая воздействует только на ограниченных и малообразованных людей. А таких в нашей стране всё же меньшинство" — отметил Пилько.