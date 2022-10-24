В случае применения Украиной "грязной бомбы" удары будут катастрофическими. Об этом рассказал в беседе с "МК" клинический фармаколог, военный токсиколог, член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Эдигер.
Он подчеркнул, что в состав бомбы входят различные изотопы, которые даже в малых количествах могут причинить вред почве, растениям, грунтовым водам. В результате территория на несколько лет станет непригодной для жизни.
Человек, находящийся в зоне взрыва, получает зону радиации, что чревато лучевой болезнью, иммунодефицитом, а также развитием злокачественных опухолей.
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