Эдигер сообщил, что взрыв "грязной бомбы" может привести к онкологии

В случае применения Украиной "грязной бомбы" удары будут катастрофическими. Об этом рассказал в беседе с "МК" клинический фармаколог, военный токсиколог, член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Эдигер.

Он подчеркнул, что в состав бомбы входят различные изотопы, которые даже в малых количествах могут причинить вред почве, растениям, грунтовым водам. В результате территория на несколько лет станет непригодной для жизни.

Человек, находящийся в зоне взрыва, получает зону радиации, что чревато лучевой болезнью, иммунодефицитом, а также развитием злокачественных опухолей.