В Волгограде призвали наказать ответственных за переход на московское время

В Волгограде активисты обратились к ФСБ, депутатам Госдумы и Генпрокуратуре по поводу введения на территории региона московского времени. По мнению части местных жителей, чиновников, которые отвечали за этот переход, необходимо привлечь к ответственности.

По данным novostivolgograda.ru, россияне потребовали проверить все документы, в том числе постановление Волгоградской облдумы и результаты опросов населения. Их финансирование тоже нужно проанализировать, подчеркнули граждане.