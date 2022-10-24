В Волгограде активисты обратились к ФСБ, депутатам Госдумы и Генпрокуратуре по поводу введения на территории региона московского времени. По мнению части местных жителей, чиновников, которые отвечали за этот переход, необходимо привлечь к ответственности.
По данным novostivolgograda.ru, россияне потребовали проверить все документы, в том числе постановление Волгоградской облдумы и результаты опросов населения. Их финансирование тоже нужно проанализировать, подчеркнули граждане.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.