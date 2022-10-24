Прилепин о скандальном заявлении Красовского: Украинские дети — это русские дети

Писатель Захар Прилепин объяснил "русским националистам", почему призыв топить украинских детей не является нормой.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин назвал реакцию общественности на заявление журналиста Антона Красовского жёсткой.

Он отметил, что люди, не желающие прощать телеведущего, пытаются донести до общества определённые мысли.

"Мы не такие как они. Мы не хотим им уподобляться. Мы не будем им уподобляться", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин считает, что "русские националисты" Егор Холмогоров и Дмитрий Ольшанский не правы, считая слова Красовского нормой.

Писатель сделал несколько выводов:

1. украинские дети — это русские дети, а "никаких украинцев нет"; 2. русские люди логическим образом не будут желать погибели русским детям из Украины. Потому что это свои дети. А будут желать им мира, добра и спасения.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что останавливает сотрудничество с Антоном Красовским, так как считает его заявление "омерзительным".