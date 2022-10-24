Депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Савельев прокомментировал высказывание журналиста Антона Красовского о детях Украины:
— Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего всё живое.
На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осуждён по максимальной строгости закона.
Человек, произнесший такие слова, как "топить детей", "забивать в хату и сжечь", на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счёту — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнёс в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жёстко.
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