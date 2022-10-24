Дмитрий Савельев о словах Красовского: "Такое нужно карать немедленно"

Депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Савельев прокомментировал высказывание журналиста Антона Красовского о детях Украины:

— Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего всё живое.

На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осуждён по максимальной строгости закона.

Человек, произнесший такие слова, как "топить детей", "забивать в хату и сжечь", на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счёту — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнёс в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жёстко.