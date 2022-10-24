В небе над Артёмовском появился силуэт орла

В небе над Артёмовском (Бахмутом) Донецкой области появился силуэт орла из облаков. Фотографию с места события опубликовал репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Он отметил, что орёл на гербе Российской Федерации — это символ борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

История Бахмута берёт своё начало ещё с 1571 года. Город расположен в 89-ти километрах к северо-востоку от Донецка. Артёмовск Постановлением Кабинета Министров Украины был внесён в список исторических населённых пунктов Украины.

Напоминаем, у Бахмута ведутся активные боевые действия. Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о наступлении ВС РФ в ряде городов и посёлков.