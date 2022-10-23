Сивков: циничный план ВСУ может сорвать наступление ВС РФ

Взятие Херсона любой ценой для ВСУ вопрос жизненно важный — только так они смогут решить свои дальнейшие стратегические задачи.

Почему — в эфире программы "Царьград. Главное" объяснил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, план в Генштабе ВСУ разработан "циничный" по захвату Херсона, первым пунктом которого значится подрыв Каховской ГЭС, что приведёт к крупной техногенной и экологической катастрофе. Но именно она (катастрофа) даст украинским солдатам шанс на успех, отрезав российские подразделения от основных сил.

"Этот циничный план ВСУ может сорвать дальнейшее наступление ВС России. Херсон является главным плацдармом для дальнейшего наступления российской армии на Николаев и Одессу", — сказал Сивков.

Напомним, ранее Pravda. Ru рассказывала, какие три сценария нападения ВСУ на Херсон предполагают военспецы. Об этом подробнее — здесь.