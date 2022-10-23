Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, погиб один человек
Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны
На Херсонском направлении ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ
Шукшина отчитала Красовского: "Нас называют фашистами, понятно, почему"
Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области возвели две линии обороны
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
В Иркутске на жилые дома упал самолёт
Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре
Стремоусов: фронт в Херсонской области усиливается

Сивков: циничный план ВСУ может сорвать наступление ВС РФ

Общество

Взятие Херсона любой ценой для ВСУ вопрос жизненно важный — только так они смогут решить свои дальнейшие стратегические задачи.

Сивков: циничный план ВСУ может сорвать наступление ВС РФ

Почему — в эфире программы "Царьград. Главное" объяснил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, план в Генштабе ВСУ разработан "циничный" по захвату Херсона, первым пунктом которого значится подрыв Каховской ГЭС, что приведёт к крупной техногенной и экологической катастрофе. Но именно она (катастрофа) даст украинским солдатам шанс на успех, отрезав российские подразделения от основных сил.

"Этот циничный план ВСУ может сорвать дальнейшее наступление ВС России. Херсон является главным плацдармом для дальнейшего наступления российской армии на Николаев и Одессу", — сказал Сивков.

Напомним, ранее Pravda. Ru рассказывала, какие три сценария нападения ВСУ на Херсон предполагают военспецы. Об этом подробнее — здесь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ

Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.

Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Силовые структуры
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Мир. Новости мира
Лосев: Казахстан скоро поймёт, каких глупостей наворотил в отношениях с Россией
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Силовые структуры
Укрэнерго: масштаб повреждений ударов 22 октября превышает все прошлые
Военные новости
Бойцы ВСУ плачутся в соцсетях, кляня "мясные штурмы укрепрайонов" под Херсоном
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Силовые структуры
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Последние материалы
Петербург уже трясет от страха очередного "снежного коллапса"
Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны
На Херсонском направлении ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ
Шукшина отчитала Красовского: "Нас называют фашистами, понятно, почему"
Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области возвели две линии обороны
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
В Иркутске на жилые дома упал самолёт
Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре
Стремоусов: фронт в Херсонской области усиливается
НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ понесли крупные потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников