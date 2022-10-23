Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны

Заслуженный лётчик-испытатель, герой России Александр Гарнаев объяснил, почему нельзя проводить аналогию между падениями самолётов в Иркутске и Ейске.

Эксперт уверен, что сравнения между двумя крушениями неуместны. Он отметил, что сходство двух происшествий только в одном — самолёты упали на жилые дома.

Гарнаев считает, что в Ейске у пилотов было достаточно времени, чтобы отвернуть от дома. Он подчеркнул, что для того, чтобы отвернуть, требуется меньше времени, чем катапультироваться.

"В Иркутске ситуация другая, пилоты жизни свои не спасли. И очевидно, не отвернули и не катапультировались они из-за того, что уже не могли этого сделать, они, видимо, были не в состоянии этого сделать. Значит, на борту что-то случилось и случилось задолго до того, как самолёт начал падать", — выразил свою точку зрения лётчик-испытатель в беседе с "Осторожно Media".

Ранее сообщалось, что самолёт Су-30 упал на частный жилой дом.