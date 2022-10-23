Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Херсонском направлении ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ
Шукшина отчитала Красовского: "Нас называют фашистами, понятно, почему"
Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области возвели две линии обороны
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
В Иркутске на жилые дома упал самолёт
Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре
Стремоусов: фронт в Херсонской области усиливается
НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ понесли крупные потери
Сладков: ВСУ перед сдачей в плен спрятали на "Азовстали" компьютер с компроматом

Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны

Общество

Заслуженный лётчик-испытатель, герой России Александр Гарнаев объяснил, почему нельзя проводить аналогию между падениями самолётов в Иркутске и Ейске.

Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны

Эксперт уверен, что сравнения между двумя крушениями неуместны. Он отметил, что сходство двух происшествий только в одном — самолёты упали на жилые дома.

Гарнаев считает, что в Ейске у пилотов было достаточно времени, чтобы отвернуть от дома. Он подчеркнул, что для того, чтобы отвернуть, требуется меньше времени, чем катапультироваться.

"В Иркутске ситуация другая, пилоты жизни свои не спасли. И очевидно, не отвернули и не катапультировались они из-за того, что уже не могли этого сделать, они, видимо, были не в состоянии этого сделать. Значит, на борту что-то случилось и случилось задолго до того, как самолёт начал падать", — выразил свою точку зрения лётчик-испытатель в беседе с "Осторожно Media".

Ранее сообщалось, что самолёт Су-30 упал на частный жилой дом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ

Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.

Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Силовые структуры
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Мир. Новости мира
Лосев: Казахстан скоро поймёт, каких глупостей наворотил в отношениях с Россией
Силовые структуры
Укрэнерго: масштаб повреждений ударов 22 октября превышает все прошлые
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Силовые структуры
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Военные новости
Бойцы ВСУ плачутся в соцсетях, кляня "мясные штурмы укрепрайонов" под Херсоном
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Последние материалы
Петербург уже трясет от страха очередного "снежного коллапса"
Лётчик-испытатель о крушениях самолётов в Иркутске и Ейске: аналогии неуместны
На Херсонском направлении ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ
Шукшина отчитала Красовского: "Нас называют фашистами, понятно, почему"
Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области возвели две линии обороны
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
В Иркутске на жилые дома упал самолёт
Глава ВГА Волга: под удар ВСУ попала гостиница в Энергодаре
Стремоусов: фронт в Херсонской области усиливается
НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ понесли крупные потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников