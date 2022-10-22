При выезде за границу на долгий срок, россияне могут потерять статус налогового резидента, а позже и лишиться налогового вычета, заявила руководитель практики правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Елена Родионова.
По словам юриста, гражданин России теряет статус налогового резидента страны, если отсутствует на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев.
"Таким образом, граждане РФ, которые покинули страну в феврале-марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится", — пояснила Родионова РИА Недвижимость.
Он подчеркнула, что те, кто уехал после 21 сентября и не вернутся до конца года, статус резидента потеряют в 2023 году.
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