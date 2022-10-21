Губернатор Воробьёв предложил временное переселение в Подмосковье белгородцам

Власти Подмосковья предлагают жителям Белгорода на время перебраться в их регион в связи с опасной обстановкой в их собственном. Такое предложение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, добавив, что для желающих переехать власти уже подготовили более 550 мест.

Губернатор подчеркнул, что сегодня оставаться в регионах, находящихся в непосредственной близости от зоны спецоперации, опасно для жизни, потому что со стороны Украины фиксируются постоянные прилёты, удары приходятся по гражданским объектам — больницам, жилым домам, школам, детским садам.

"Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам, в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском", — написал Воробьев в своём Telegram-канале.