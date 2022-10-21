"Одноклассники" представят серию психологических видеоуроков о самопознании

Представители "Одноклассников" сообщили, что они вместе с Департаментом труда и социальной защиты населения создали серию видеоуроков о самопознании и взаимодействии с окружающим миром.

"Пользователи узнают, почему важна психологическая поддержка, как реагировать на свои ощущения и переживания, помогать близким в непростой жизненный период или при депрессии", — отметили в "ОК".

По информации компании, ролики можно будет посмотреть с 25 октября по 30 декабря в сообществе "Департамент труда и социальной защиты населения". Эксперты пообещали рассказать о борьбе с одиночеством, полезных привычках и способах понять партнёра.

"Психологи объяснят, как изменить собственное восприятие, иначе посмотреть на отношения и укрепить их", — добавили в "Одноклассниках".

Выяснилось, что в социальной сети появились новые тематические стикеры и рамки для аватара. По мнению главы службы коммуникаций департамента в Москве Дмитрия Льговского, просмотр роликов позволит улучшить ментальное состояние.