Самая сильная женщина России, мастер спорта силовому троеборью Оксана Кошелева, известная под псевдонимом "Скала" сообщила, что готова пойти на фронт вместо тех мужчин, которые позорно сбежали из страны в сложный для неё период.
Кошелева уже посетила военкомат и записалась добровольцем, как только в РФ была объявлена частичная мобилизация. Сделала она это потому, что ей стало стыдно за некоторых российских мужчин, которые не хотят поддержать страну, исполнив свой гражданский и воинский долг.
"Я читала бесчисленные паблики в соцсетях, новости, смотрела ТВ, интернет — везде фото, видео. На них — аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотелось спросить: "Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины". Больно было за страну, стыдно", — рассказала Кошелева в беседе с KP. RU.
При этом в военкомате Кошелеву отправить на фронт отказались, сказав, что её присутствие в зоне спецоперации пока не требуется, однако пообещали, что будут иметь девушку в виду.
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