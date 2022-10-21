Самая сильная женщина РФ пристыдила сбежавших мужчин: "На кого всё бросаете?"

Самая сильная женщина России, мастер спорта силовому троеборью Оксана Кошелева, известная под псевдонимом "Скала" сообщила, что готова пойти на фронт вместо тех мужчин, которые позорно сбежали из страны в сложный для неё период.

Кошелева уже посетила военкомат и записалась добровольцем, как только в РФ была объявлена частичная мобилизация. Сделала она это потому, что ей стало стыдно за некоторых российских мужчин, которые не хотят поддержать страну, исполнив свой гражданский и воинский долг.

"Я читала бесчисленные паблики в соцсетях, новости, смотрела ТВ, интернет — везде фото, видео. На них — аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотелось спросить: "Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины". Больно было за страну, стыдно", — рассказала Кошелева в беседе с KP. RU.

При этом в военкомате Кошелеву отправить на фронт отказались, сказав, что её присутствие в зоне спецоперации пока не требуется, однако пообещали, что будут иметь девушку в виду.