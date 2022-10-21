Глава Донской митрополии: люди часто уклоняются от встречи с Богом

Донской митрополит Меркурий заявил, что многие жители Ростовской области уклоняются от встречи с Богом, передаёт rostovgazeta.ru.

По информации издания, священнослужитель, проведя литургию в населённом пункте Красный Сад (Азовский район), выступил с обращением к прихожанам. Он отметил, что в некоторых случаях дьявол создаёт препятствия для общения человека с Богом.

"К сожалению, часто встречаются люди, которые не только не готовы, но и не хотят этой встречи, уклоняются от неё", — сказал митрополит.

Руководитель Донской митрополии призвал россиян совершать как можно больше добрых поступков. Он подчеркнул: именно это позволяет сближаться с Богом.

Митрополит Меркурий родился 21 января 1964 года в Псковской области. Он является профессором кафедры "Православная культура и теология" в Донском государственном техническом университете.