Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан Ирина Волынец считает, что юным россиянам в возрасте до 14 лет следует ввести запрет на пользования соцсетями.
"Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями", — приводит слова Волынец "Парламентская газета".
Что касается подростков в возрасте от 14 до 18 лет, им выход в соцсети разрешить можно, но в ограниченном объёме и под контролем родителей, считает правозащитница.
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