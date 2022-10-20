Правозащитница Волынец: детям до 14 лет надо запретить соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан Ирина Волынец считает, что юным россиянам в возрасте до 14 лет следует ввести запрет на пользования соцсетями.

"Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями", — приводит слова Волынец "Парламентская газета".

Что касается подростков в возрасте от 14 до 18 лет, им выход в соцсети разрешить можно, но в ограниченном объёме и под контролем родителей, считает правозащитница.