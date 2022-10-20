В Волгоградской области проведено за девять месяцев текущего года уже 826 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счёт средств обязательного медицинского страхования. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.
Отмечается, что к такого рода услугам женщины региона прибегают всё чаще. За указанный период родились 284 ребёнка.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.