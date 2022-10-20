В Волгоградской области родились 284 ребёнка "из пробирки"

В Волгоградской области проведено за девять месяцев текущего года уже 826 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счёт средств обязательного медицинского страхования. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.

Отмечается, что к такого рода услугам женщины региона прибегают всё чаще. За указанный период родились 284 ребёнка.