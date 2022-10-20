В один из детских садов Магнитогорска проникла куница. Хищник устроил погром, перепробовав все вещи, до которых смог дотянуться, на зуб. Об этом пишет издание kursdela.biz.
Сотрудники учреждения обратились за помощью к спасателям, а воспитанники были изолированы в группах. Изловить куницу смогли за полчаса. Её посадили в ведро, а после осмотра ветеринаром отпустили в лес.
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