В детский сад в Магнитогорске забралась куница

В один из детских садов Магнитогорска проникла куница. Хищник устроил погром, перепробовав все вещи, до которых смог дотянуться, на зуб. Об этом пишет издание kursdela.biz.

Сотрудники учреждения обратились за помощью к спасателям, а воспитанники были изолированы в группах. Изловить куницу смогли за полчаса. Её посадили в ведро, а после осмотра ветеринаром отпустили в лес.