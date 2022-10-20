Политолог Марков: Россия превращается в военный лагерь

Решение президента России Владимир Путина о введении различных уровней военного положения в регионах РФ означает, что страна превращается в военный лагерь. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

"А значит Путин не надеется ни на какие мирные переговоры с Западом и видит сейчас только военное решение украинской проблемы", — сделал вывод он.