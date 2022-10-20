Решение президента России Владимир Путина о введении различных уровней военного положения в регионах РФ означает, что страна превращается в военный лагерь. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
"А значит Путин не надеется ни на какие мирные переговоры с Западом и видит сейчас только военное решение украинской проблемы", — сделал вывод он.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.