Владельцы фирм и предприятий после частичной мобилизации увеличили спрос на специалистов медицины, снабжения и хозяйствования.
"На неделе с 10 по 16 октября самыми востребованными были специалисты службы доставки (+8%), затем опять закупщики и снабженцы (+5%), медики и фармацевты (+2%), специалисты сфер услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+1%)", — приводит такие цифры NEWS.ru.
По данным издания, средняя заработная плата специалистов в сфере IT и телекоммуникаций за месяц увеличилась на 15 процентов:
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.