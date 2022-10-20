После объявления частичной мобилизации выросла потребность в медиках

Владельцы фирм и предприятий после частичной мобилизации увеличили спрос на специалистов медицины, снабжения и хозяйствования.

"На неделе с 10 по 16 октября самыми востребованными были специалисты службы доставки (+8%), затем опять закупщики и снабженцы (+5%), медики и фармацевты (+2%), специалисты сфер услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+1%)", — приводит такие цифры NEWS.ru.

По данным издания, средняя заработная плата специалистов в сфере IT и телекоммуникаций за месяц увеличилась на 15 процентов:

Программист PHP — 260 тыс. руб.

Программист Java — 280 тыс. руб.

Разработчик Android — 250 тыс. руб.

Специалист по тестированию/QA — 140 тыс. руб.

Системный администратор Windows — 130 тыс. руб.

Инженер технической поддержки — 85 тыс. руб.

HTML-верстальщик — 90 тыс. руб.

Гейм-дизайнер — 160 тыс. рублей.