Дом в Ейске, на который упал военный самолёт, частично разберут и восстановят. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
Согласно заключению экспертов, разбирать полностью будут 3-й подъезд, 2-й и 4-й — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Проектировщики уже зашли на объект.
Основные восстановительные работы планируют завершить в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года, отметил глава региона.
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