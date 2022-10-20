Кондратьев: дом в Ейске, на который упал самолёт, восстановят

Дом в Ейске, на который упал военный самолёт, частично разберут и восстановят. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Согласно заключению экспертов, разбирать полностью будут 3-й подъезд, 2-й и 4-й — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Проектировщики уже зашли на объект.

Основные восстановительные работы планируют завершить в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года, отметил глава региона.