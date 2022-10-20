В Ейске жильцы дома, который пострадал при падении военного самолёта, начали получать единовременные выплаты, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Речь идёт о материальной выплате в размере 10 тысяч рублей.
Как уточнили в штабе, жильцы написали 332 заявления.
Как подчеркнули в оперштабе, компенсацию по потере имущества начнут выплачивать после того, как закончит работу экспертная оценочная комиссия.
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