Уссурийске активисты призвали политиков обратить внимание на книги с ЛГБТ-парами

В Уссурийске активисты обнаружили в книжном магазине произведения, в которых авторы описывали нетрадиционные сексуальные отношения, и вызвали полицию.

По данным vostokmedia.com, граждане обратились к представителям корпорации в Москве. Активисты потребовали объяснить, зачем компания распространяет подобную литературу. Один общественник призвал федеральных чиновников посетить магазины и узнать, о чём пишут для молодых людей современные авторы.