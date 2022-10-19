В Уссурийске активисты обнаружили в книжном магазине произведения, в которых авторы описывали нетрадиционные сексуальные отношения, и вызвали полицию.
По данным vostokmedia.com, граждане обратились к представителям корпорации в Москве. Активисты потребовали объяснить, зачем компания распространяет подобную литературу. Один общественник призвал федеральных чиновников посетить магазины и узнать, о чём пишут для молодых людей современные авторы.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.