Собянин: в Москве не вводятся никакие меры, ограничивающие жизнь горожан

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, столица продолжает жить в своём обычном ритме, власти не вводили никаких ограничительных мер.

"При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — написал Собянин в своём личном блоге.

По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Также Путин распорядился, чтобы Собянин принял участие в деятельности по координации работы регионов с федеральным центром в плане формирования штабов территориальной обороны.