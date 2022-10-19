Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, столица продолжает жить в своём обычном ритме, власти не вводили никаких ограничительных мер.
"При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — написал Собянин в своём личном блоге.
По указу Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Также Путин распорядился, чтобы Собянин принял участие в деятельности по координации работы регионов с федеральным центром в плане формирования штабов территориальной обороны.
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