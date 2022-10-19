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Что изменится в новых регионах: меры, применяемые при военном положении

Общество

Сегодня, 19 октября, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин ввёл в новых регионах России, а именно, в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение.

Что изменится в новых регионах: меры, применяемые при военном положении

В законе предусмотрены следующие меры, которые могут применяться на новых субъектах РФ:

  • организация производства продукции и услуг для государственных нужд;
  • вводится особый режим выезда и въезда на территорию, в том числе, ограничение на передвижение по ней;
  • эвакуация объектов социального, хозяйственного назначения, а также переселение граждан в более безопасные места;
  • предусмотрено изъятие личного имущества для нужд обороны, однако государство обязано возместить его стоимость;
  • вводится комендантский час, проверка документов;
  • приостанавливается деятельность партий, религиозных учреждений;
  • государство имеет право привлекать граждан к восстановлению разрушенной инфраструктуры;
  • запрещается покидать пределы государства, вводится военная цензура, а также контроль за разговорами по телефону.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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