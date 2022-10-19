Что изменится в новых регионах: меры, применяемые при военном положении

Сегодня, 19 октября, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин ввёл в новых регионах России, а именно, в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение.

В законе предусмотрены следующие меры, которые могут применяться на новых субъектах РФ:

организация производства продукции и услуг для государственных нужд;

вводится особый режим выезда и въезда на территорию, в том числе, ограничение на передвижение по ней;

эвакуация объектов социального, хозяйственного назначения, а также переселение граждан в более безопасные места;

предусмотрено изъятие личного имущества для нужд обороны, однако государство обязано возместить его стоимость;

вводится комендантский час, проверка документов;

приостанавливается деятельность партий, религиозных учреждений;

государство имеет право привлекать граждан к восстановлению разрушенной инфраструктуры;

запрещается покидать пределы государства, вводится военная цензура, а также контроль за разговорами по телефону.