Песков: закрытие границ России из-за военного положения не планируется

В свете введения военного положения в четырёх российских регионах закрытие границ не планируется. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых российских регионах.