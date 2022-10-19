Россияне жалуются на работу бюро ритуальных услуг. По словам людей, у агентов есть все персональные данные об умерших, причём в оперативном доступе.
Так, жители Новосибирска сетуют, что порой "ритуальщики" приезжают на место происшествия быстрее, чем скорая помощь или правоохранительные органы.
"Месяца три назад стало плохо бабуле 80-лет. Родственники вызвали скорую, женщина пожилая и давно была прикована к постели. Знаете кто приехал? Конечно ритуальное агентство. Родные выгнали непрошенных гостей", — поделилась жительница Новосибирска в беседе с atas.info.
Люди сетуют, что такого рода агенты не останавливаются не перед чем и буквально умудряются навязать услуги убитым горем близким людям умершего. При этом значительно завышая среднюю цену.
Новосибирцы негодуют, что личные данные людей используют таким образом и кто-то, вероятно, "сливает" их агентствам.
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