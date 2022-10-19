Автоэксперт Шкуматов: перед зимой необходима комплексная проверка авто

Перед холодами водителям необходимо провести комплексную диагностику автомобиля, заявил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

По словам автоэксперта, экономить на СТО не стоит, так как неполадки, которые могут обернуться неприятностями для водителя, могут увидеть только профессионалы.

"В любом СТО есть комплексная диагностика. Она заключается в проверке уровня и качества всех жидкостей: масло, тормозная, охлаждающая. Это всё надо проверить. Также проверить ходовую часть. И, конечно, состояние тормозных колодок и дисков", — пояснил Шкуматов URA.RU.

Кроме того, специалист посоветовал проверить пригодность уплотнителя на дверях авто, так как в мороз они могут начать промерзать. Если на резине есть трещины или другой дефект, то её можно самостоятельно смазать силиконовым маслом.