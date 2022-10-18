Кондратьев: срок восстановления дома в Ейске составит не менее 5 месяцев

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, часть дома в Ейске, которая пострадала в результате падения истребителя Су-34, может быть восстановлена в течение 5 месяцев.

Губернатор привёл слова экспертов, сообщивших, что необходимости сноса повреждённого дома нет, как и угрозы его обрушения, а значит, здание можно будет восстановить.

"Ждем оценок экспертов по 2, 3 и 4 подъезду. Как только заключение будет готово, сможем приступить к восстановлению именно этой части дома. По оценкам, на восстановление этой части дома может уйти около пяти месяцев", — сказал Кондратьев на телеканале "Россия 24".