По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, часть дома в Ейске, которая пострадала в результате падения истребителя Су-34, может быть восстановлена в течение 5 месяцев.
Губернатор привёл слова экспертов, сообщивших, что необходимости сноса повреждённого дома нет, как и угрозы его обрушения, а значит, здание можно будет восстановить.
"Ждем оценок экспертов по 2, 3 и 4 подъезду. Как только заключение будет готово, сможем приступить к восстановлению именно этой части дома. По оценкам, на восстановление этой части дома может уйти около пяти месяцев", — сказал Кондратьев на телеканале "Россия 24".
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