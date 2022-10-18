Клишас: блокировка YouTube — это неправильно

По мнению председателя Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, блокировка YouTube не является правильным решением.

Сенатор уверен, что Россия должна развивать собственные аналогичные сервисы.

"Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок", — написал Клишас в своём Telegram-канале.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил Роскомнадзору заблокировать YouTube по причине постоянной информационной агрессии официальных ресурсов РФ.