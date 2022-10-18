Депутат Горелкин: блокировка YouTube будет способствовать попыткам её обхода

По словам замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Горелкина, возможная блокировка YouTube вызовет повышенный интерес к способам её обхода.

"Блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам ее обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы", — написал Горелкин в Telegram-канале.

Депутат отметил, что сервис блокирует сейчас тех, кто критикует Запад, а потом под раздачу попадут те, кто будет демонстрировать "мало-мальски позитивное отношение к РФ".

Горелкин призвал не форсировать события по отношению к YouTube, так как значительную часть аудитории сервиса интересует вовсе не политика.