По словам замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Горелкина, возможная блокировка YouTube вызовет повышенный интерес к способам её обхода.
"Блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам ее обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы", — написал Горелкин в Telegram-канале.
Депутат отметил, что сервис блокирует сейчас тех, кто критикует Запад, а потом под раздачу попадут те, кто будет демонстрировать "мало-мальски позитивное отношение к РФ".
Горелкин призвал не форсировать события по отношению к YouTube, так как значительную часть аудитории сервиса интересует вовсе не политика.
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