Вассерман раскритиковал идею запретить произведения классической литературы

Классические произведения никоим образом не отрицают семейные ценности, там показывается, что произойдёт, если ими пренебречь, уверен Анатолий Вассерман.

По его словам, классическая литература доказывает семейные ценности, используя математический приём "от противного". В пример депутат привёл "Тихий Дон" Шолохова, где нарушение главных постулатов привело к сложным взаимоотношениям в семьях героев.

"Григорий Мелихов вынужден был жениться не по любви, а по хозяйственным соображениям", — напомнил парламентарий в интервью Радио 1.

То же касается пушкинского "Евгения Онегина": юный главный герой пренебрегает возможностью создать крепкую семью, а потому не находит счастья в жизни.

Ранее идею Российского книжного союза проверить некоторые произведения классической литературы на пропаганду отрицания семейных ценностей высмеял заслуженный учитель России Евгений Ямбург.