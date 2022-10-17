Политолог Козырев: 80% граждан РФ поддерживают СВО и требуют решительных шагов

Как показывают социологические исследования, спецоперацию на Украине поддерживают около 80% россиян. Об этом сообщил доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев специально для Pravda.Ru.

"В целом, население поддерживает операцию и, естественно, вызывают беспокойство события на фронте. Мало того, большинство из них считает, что власти до последнего момента действовали слишком мягко, нерешительно, позволили украинонацистским войскам назад отбить некоторые территории, подвергнув риски тех людей, которые нам поверили", — говорит политолог.

На данный момент в связи с этим ситуация в России нервозная, и, вероятно, это стало причиной для принятия решений об очень решительных действиях в виде ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, полагает Козырев.

"То есть здесь не только сама эта войсковая операция подвинула, но и давление простых граждан, которые недовольны проведением такой операции не очень решительно. Поэтому, если официальные данные взять по социологическим исследованиям, это где-то 75-80% поддерживает. Большинство россиян поддерживают операцию и требуют более решительных действий", — заключил собеседник.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал Pravda.Ru, что до последнего времени руководство РФ никак не вовлекало людей в спецоперацию на Украине. Однако частичная мобилизация не может пройти мимо граждан РФ, и без их помощи завершить её удачно не получится. Часть молодых людей покинули страну, однако поддерживающих СВО в стране достаточное количество, отметил эксперт.