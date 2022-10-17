В Миассе 45-летняя учительница признана виновной в дискредитации Вооружённых сил России. Суд назначил педагогу штраф в 40 тысяч рублей за пацифистскую надпись. Об этом пишет издание kursdela.biz.
Лозунг на асфальте Татьяна Мерзлякова написала из-за того, что у неё в ходе спецоперации погибло много знакомых. Позже женщина в своём поступке раскаялась.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.