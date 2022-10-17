Учительницу из Челябинской области признали виновной в дискредитации ВС РФ

В Миассе 45-летняя учительница признана виновной в дискредитации Вооружённых сил России. Суд назначил педагогу штраф в 40 тысяч рублей за пацифистскую надпись. Об этом пишет издание kursdela.biz.

Лозунг на асфальте Татьяна Мерзлякова написала из-за того, что у неё в ходе спецоперации погибло много знакомых. Позже женщина в своём поступке раскаялась.