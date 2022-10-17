В южные регионы России похолодание придёт уже к концу этой недели, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Если в начале недели, например, в Краснодарском крае ожидается около 20 градусов, то в конце недели — 11-14 градусов в континентальных районах и 14-16 градусов на Черноморском побережье", — пояснили в ведомстве ТАСС.
При этом эксперты подчеркнули, что, вероятно потепление ещё возможно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.