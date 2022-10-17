На юге России ожидается похолодание к концу недели

В южные регионы России похолодание придёт уже к концу этой недели, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Если в начале недели, например, в Краснодарском крае ожидается около 20 градусов, то в конце недели — 11-14 градусов в континентальных районах и 14-16 градусов на Черноморском побережье", — пояснили в ведомстве ТАСС.

При этом эксперты подчеркнули, что, вероятно потепление ещё возможно.