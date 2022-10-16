Шукшина об отправке на СВО неподготовленных мобилизованных: Родина — это мы все

Мария Шукшина прокомментировала письмо родственников мобилизованных, которые пожаловались на то, что мужчин отправляют на фронт без должной военной подготовки.

Актриса отреагировала на жалобу родных мобилизованных из Липецкой области, возмущенных тем, что на спецоперацию на Украине "отправляют стрелков, которые оружие не успели подержать в руках".

В письме говорится, что мобилизованные на полигоне побывали два раза.

"Пострелять при этом успели не все. Мол, патронов не хватает", — гласит текст жалобы.

Сами учения в письме называют "отпиской для начальства".

Мария Шукшина отреагировала на крик души родственников солдат.

"Хочу добавить только одно: предлагаю перестать называть Родиной отдельных чиновников или даже какие-то отдельные ведомства. Родина — это мы все. Предлагаю делать всё, чтобы заставить этих чиновников наконец-то начать любить Родину", — написала заслуженная артистка РФ в своём микроблоге.

Ранее писатель Захар Прилепин охарактеризовал экипировку мобилизованных словами "обнять и плакать или намочить и сжечь".