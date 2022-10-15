Семён Слепаков выпустил песню "Нет вобле": Пока весь мир не угроблен

Семёна Слепакова вдохновила история жительницы Тюмени, которая доказала в суде, что за зашифрованной надписью "нет в***е" скрывается лозунг "нет вобле". Комик написал песню на эту тему.

Юморист в своей песне призвал бороться с "отвратительной рыбой", которая способствует "обыдлению русского населения".

"Питается малоподвижным беспозвоночными,

Существенно сокращая их популяцию,

Иными словами, уничтожая как нацию", — спел Слепаков.

Автор и исполнитель песен на злобу дня пришёл к выводу, что от воблы проистекает всё зло на планете.

"Рушатся семьи, страдают невинные дети", — гласит текст композиции комика, который советует прекратить рыбий произвол "пока весь мир не угроблен".

Ранее Семён Слепаков обратился к израильтянам с предупреждением о том, что русскоязычный город в Израиле может заинтересовать Владимира Путина.