Громкое дело о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий против российской певицы Клавы Коки могут закрыть за неимением состава преступления, заявила юрист Мария Ярмуш.
Речь идёт о концерте звезды во Владивостоке, где она якобы шокировала общественность выйдя полуголая на сцену недалеко от храма и пела песни с нецензурной бранью.
"Нужно установить виновных. Но когда эту площадку выбрала администрация города и было всё согласовано, причем здесь певица? Если будет установлено, что некий концерт оскорбил чувства верующих, виновных привлекут к ответственности", — пояснила юрист Москве 24.
Ярмуш подчеркнула, что для начала нужно оказать, в действиях певицы был злой умысел.
"Здесь не было злонамеренного поведения. Такого, что певица специально пришла к храму, разделась и начала выкрикивать что-то оскорбительное", — резюмировала Ярмуш.
Юрист уточнила, что, вероятно, дело закроют из-за отсутствия состава преступления. При этом, скорее всего, не понесёт наказания и администрация города, которая согласовала концертную площадку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.