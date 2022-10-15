Юрист о деле против Клавы Коки: она не пришла специально к храму в мини-юбке

Громкое дело о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий против российской певицы Клавы Коки могут закрыть за неимением состава преступления, заявила юрист Мария Ярмуш.

Речь идёт о концерте звезды во Владивостоке, где она якобы шокировала общественность выйдя полуголая на сцену недалеко от храма и пела песни с нецензурной бранью.

"Нужно установить виновных. Но когда эту площадку выбрала администрация города и было всё согласовано, причем здесь певица? Если будет установлено, что некий концерт оскорбил чувства верующих, виновных привлекут к ответственности", — пояснила юрист Москве 24.

Ярмуш подчеркнула, что для начала нужно оказать, в действиях певицы был злой умысел.

"Здесь не было злонамеренного поведения. Такого, что певица специально пришла к храму, разделась и начала выкрикивать что-то оскорбительное", — резюмировала Ярмуш.

Юрист уточнила, что, вероятно, дело закроют из-за отсутствия состава преступления. При этом, скорее всего, не понесёт наказания и администрация города, которая согласовала концертную площадку.