Дворники Екатеринбурга получили освобождение от частичной мобилизации

В Екатеринбурге ещё одна категория работников получила бронь от частичной мобилизации. Ими стали дворники и мастера жилищно-коммунальных сетей, которые необходимы для нормального функционирования городских сетей.

Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которого цитирует tagilcity.ru.

"Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети", — пояснил мэр.