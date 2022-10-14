В Екатеринбурге ещё одна категория работников получила бронь от частичной мобилизации. Ими стали дворники и мастера жилищно-коммунальных сетей, которые необходимы для нормального функционирования городских сетей.
Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которого цитирует tagilcity.ru.
"Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети", — пояснил мэр.
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