Песков призвал жаловаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве, опасаясь вручения повесток в военкомат.

"Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре… Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, отметил Песков.

При этом он считает важным привлекать к ответственности тех, кто получил повестку, но уклоняется.