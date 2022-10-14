Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве, опасаясь вручения повесток в военкомат.
"Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре… Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, отметил Песков.
При этом он считает важным привлекать к ответственности тех, кто получил повестку, но уклоняется.
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