Адвокат Горгадзе об уголовном деле на Клаву Коку: "Полный бред и маразм"

Адвокат Шота Горгадзе заступился за певицу Клаву Коку, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих за выступление во Владивостоке.

Юрист не увидел в действиях исполнительницы состава преступления. Он назвал заявление в СК РФ со стороны Фонда защиты национального исторического наследия глупостью и перегибом.

"Попытка привлечь её к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих — полный бред и маразм", — написал адвокат в своём микроблоге.

Клава Кока в своём обращении объяснила, что не знала, что на площади, где была установлена сцена, находится храм. Она отметила, что не выбирала место своего концерта, так как её пригласили выступить власти Владивостока. Не согласна певица и с тем, что она была полуголой. Артистка показала кадры со своего выступления в доказательство своих слов.

"Сначала это всё было похоже на шутку", — отметила певица.

Началась эта история с того, что актриса Мария Шукшина поддержала жалобу своей подписчицы, которая рассказала, что Клава Кока якобы выступила с нецензурной песней на фоне флага РФ и храма во Владивостоке.