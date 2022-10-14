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Фонд "Общественное мнение": почти 70% россиян испытывают тревогу

Общество

Специалисты Фонда "Общественное мнение" провели исследование и выяснили, что 69% граждан нашей страны столкнулись с тревожным настроением. При этом 26% россиян чувствуют себя нормально, отметили эксперты.

Известно, что этот опрос проводили с 23 по 25 сентября. Как отметили в фонде, в исследовании приняли участие 1500 респондентов из 104 населённых пунктов в РФ. Специалисты спросили собеседников, какое у их близких, коллег и знакомых настроение.

В фонде подчеркнули, что 18 сентября уровень тревоги среди граждан России составлял 35%.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не устраивать "домашние истерики" из-за объявления частичной мобилизации в РФ.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Наталия Красовская
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