Шеремет предложил запретить уклонистам работать в госструктурах

Тянуть человека в армию насильно, если он не хочет, или запрещать сбежавшим от мобилизации возвращаться в Россию, — нецелесообразно.

Но такие граждане должны быть лишены права занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурах. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Политик добавил, что в ближайшее время намерен инициировать разработку соответствующего законопроекта.