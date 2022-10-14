Тянуть человека в армию насильно, если он не хочет, или запрещать сбежавшим от мобилизации возвращаться в Россию, — нецелесообразно.
Но такие граждане должны быть лишены права занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурах. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Политик добавил, что в ближайшее время намерен инициировать разработку соответствующего законопроекта.
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